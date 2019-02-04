У Атланті відбувся 53-й Супербоул з американського футболу

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Клуб “Нью-Інгленд Петріотс” переміг “Лос-Анджелес Реймс” в Супербоулі — фінальному матчі північноамериканської Національної футбольної ліги (НФЛ). Вирішальна гра сезону в американському футболі пройшла на арені “Мерседес-Бенц Стедіум” в Атланті (штат Джорджія) і завершилася з рахунком 13:3, передає УНН.

Команди пішли на перерву за рахунку 3:0 на користь “Петріотс”, результативність за першу половину зустрічі була нижче тільки в фінальному матчі у 1975 році. У третій чверті “Реймс” зрівняли рахунок, в заключному відрізку гри “Нью-Інгленд” зробив єдиний в матчі тачдаун.

“Нью-Інгленд” виграв Супербоул в шостий раз, повторивши рекорд “Піттсбург Стілерс” за кількістю перемог в головному матчі сезону. До цього клуб з Бостона вигравав трофей в 2002, 2004, 2005, 2015 і 2017 роках. “Нью-Інгленд” грав у фіналі 11-й раз, третій раз поспіль і четвертий за останні п’ять років.

“Реймс” грали в Супербоулі в четвертий раз, тричі до цього франшиза представляла Сент-Луїс — “Реймс” переїхали в Лос-Анджелес у 2016 році. На рахунку клубу одна перемога — у 2000 році, в 2002 році “Реймс” програли у фінальному матчі “Петріотс”, з нинішнього складу “Нью-Інгленд” в тому матчі грав квотербек Том Бреді, крім того, команду як і раніше тренує Білл Белічік. Бреді завоював свій шостий чемпіонський перстень (рекорд), для нього вирішальний матч НФЛ став дев’ятим в кар’єрі. Перед грою на рахунку Бреді було більше фінальних матчів, ніж у всіх гравців “Реймс” сумарно.

“Нью-Інгленд” отримав кубок імені Вінса Ломбарді, названий на честь легендарного тренера, під чиїм керівництвом “Грін-Бей Пекерс” виграли два перших Супербоули (1966, 1967). Матч за титул розігрується між переможцями двох конференцій — Національної та Американської, які об’єдналися у 1967 році.

Супербоул втретє пройшов у Атланті, до цього вирішальний матч сезону НФЛ проходив тут в 1994 і 2000 роках. У 2020 році Супербоул відбудеться на арені “Хард Рок Стедіум” в Майамі (штат Флорида).

НФЛ є найпопулярнішою, найбагатшою і найвідвідуванішою лігою в світі. Телеаудиторія Супербоулц минулого сезону склала в США 103 млн осіб. Середня ціна квитка на фінальний матч 2019 року — близько 3,9 тисяч доларів.

Перерви в фінальному матчі вважаються головною рекламної майданчиком на американському телевізійному ринку — розміщення 30-секундного ролика в цьому році коштувало близько 5,2 млн доларів. Супербоул показують по черзі три телеканали — NBC, Fox і CBS, в нинішньому році трансляція в США пройшла в ефірі CBS.

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