В Атланте состоялся 53-й Супербоул по американскому футболу

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Клуб "Нью-Инглэнд Пэтриотс" победил "Лос-Анджелес Реймс" в Супербоуле - финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ). Решающая игра сезона в американском футболе прошла на арене "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте (штат Джорджия) и завершилась со счетом 13: 3, передает УНН.

Команды ушли на перерыв при счете 3:0 в пользу “Пэтриотс”, результативность за первую половину встречи была ниже только в финальном матче в 1975 году. В третьей четверти “Рэмс” сравняли счет, в заключительном отрезке игры “Нью-Ингленд” сделал единственный в матче тачдаун.

“Нью-Ингленд” выиграл Супербоул в шестой раз, повторив рекорд “Питтсбург Стилерз” по числу побед в главном матче сезона. До этого клуб из Бостона выигрывал трофей в 2002, 2004, 2005, 2015 и 2017 годах. “Нью-Ингленд” играл в финале 11-й раз, третий раз подряд и четвертый за последние пять лет.

“Рэмс” играли в Супербоуле в четвертый раз, трижды до этого франшиза представляла Сент-Луис — “Рэмс” переехали в Лос-Анджелес в 2016 году. На счету клуба одна победа — в 2000 году, в 2002 году “Рэмс” проиграли в финальном матче “Пэтриотс”, из нынешнего состава “Нью-Ингленда” в том матче играл квотербек Том Брэди, кроме того, команду по-прежнему тренирует Билл Беличик. Брэди завоевал свой шестой чемпионский перстень (рекорд), для него решающий матч НФЛ стал девятым в карьере. Перед игрой на счету Брэди было больше финальных матчей, чем у всех игроков “Рэмс” суммарно.

“Нью-Ингленд” получил кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь легендарного тренера, под чьим руководством “Грин-Бей Пэкерс” выиграли два первых Супербоула (1966, 1967). Матч за титул разыгрывается между победителями двух конференций — Национальной и Американской, которые объединились в 1967 году.

Супербоул в третий раз прошел в Атланте, до этого решающий матч сезона НФЛ проходил здесь в 1994 и 2000 годах. В 2020 году Супербоул состоится на арене “Хард Рок Стэдиум” в Майами (штат Флорида).

НФЛ является самой популярной, богатой и посещаемой лигой в мире. Телеаудитория Супербоула прошлого сезона составила в США 103 млн человек. Средняя цена билета на финальный матч 2019 года — около 3,9 тысяч долларов.

Перерывы в финальном матче считаются главной рекламной площадкой на американском телевизионном рынке — размещение 30-секундного ролика в этом году стоило порядка 5,2 млн долларов. Супербоул показывают в порядке очереди три телеканала — NBC, Fox и CBS, в нынешнем году трансляция в США прошла в эфире CBS.

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