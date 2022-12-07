У Apple Music з'явиться режим караоке — Sing

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Компанія Apple анонсувала нову функцію для стрімінгового сервісу Apple Music – Sing, або режим караоке.

Apple Music Sing буде запущено наприкінці цього місяця. Караоке з'явиться у додатках на iPhone, iPad та новій Apple TV 4K.

У режимі караоке можна регулювати рівень вокалу у пісні. Можна його повністю прибрати, якщо хочете взяти на себе ініціативу.

Текст пісні можна вмикати та вимикати, а також додати анімацію для вокальної лінії, щоб було простіше орієнтуватися.

Буде також і режим дуету, який розділяє текст для двох учасників.

До запуску буде підготовлено понад 50 плейлистів з популярними піснями, які повністю оптимізовані для Apple Music Sing.