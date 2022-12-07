У Apple Music появится режим караоке -— Sing

Детали

Компания Apple анонсировала новую функцию для стримингового сервиса Apple Music – Sing, или режим караоке.

Apple Music Sing будет запущен в конце этого месяца. Караоке появится в приложениях на iPhone, iPad и новой Apple TV 4K.

В режиме караоке можно регулировать уровень вокала в песне. Можно его полностью убрать, если вы хотите взять на себя инициативу.

Текст песни можно включать и выключать, а также добавить анимацию для вокальной линии, чтобы проще ориентироваться.

Будет также режим дуэта, который разделяет текст для двух участников.

К запуску будет подготовлено более 50 плейлистов с популярными песнями, полностью оптимизированными для Apple Music Sing.