У Apple Music появится режим караоке -— Sing
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Компания Apple официально анонсировала режим караоке для музыкального сервиса Apple Music — он получил название Music Sing. С ним подписчики сервиса могут подпевать любимым песням, читая текст с экрана.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Apple.
Детали
Компания Apple анонсировала новую функцию для стримингового сервиса Apple Music – Sing, или режим караоке.
Apple Music Sing будет запущен в конце этого месяца. Караоке появится в приложениях на iPhone, iPad и новой Apple TV 4K.
В режиме караоке можно регулировать уровень вокала в песне. Можно его полностью убрать, если вы хотите взять на себя инициативу.
Текст песни можно включать и выключать, а также добавить анимацию для вокальной линии, чтобы проще ориентироваться.
Будет также режим дуэта, который разделяет текст для двух участников.
К запуску будет подготовлено более 50 плейлистов с популярными песнями, полностью оптимизированными для Apple Music Sing.
Apple Music Sing