У Альпах загинули альпіністи

Люди загинули після того, як альпіністські болти, які використовувала поєднана одним канатом група, почали відкручуватися.



Особи жертв ще не встановлені. Зараз відповідні служби проводять надзвичайну операцію.



Як повідомляється, інцидент трапився в районі лінії гірських вершин Міаж на висоті близько 3600 метрів.



Як повідомляв УНН, грузинські рятувальники на шостий день після початку пошукових робіт зуміли дістатися до тіла українського альпініста, який загинув під час сходження на гору Тетнулді в Сванетії.

Нагадаємо, через негоду у швейцарських Альпах загинули четверо туристів.