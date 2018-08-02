В Альпах погибли альпинисты

Люди погибли после того, как альпинистские болты, которые использовала соединенная одним канатом группа, начали откручиваться.



Лица жертв еще не установлены. Сейчас соответствующие службы проводят чрезвычайную операцию.



Как сообщается, инцидент произошел в районе линии горных вершин Миаж на высоте около 3600 метров.



Как сообщал УНН, грузинские спасатели на шестой день после начала поисковых работ сумели добраться до тела украинского альпиниста, погибшего при восхождении на гору Тетнулди в Сванетии.

Напомним, из-за непогоды в швейцарских Альпах погибли четверо туристов.