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У агента спецслужби США викрали ноутбук із секретними даними

У агента спецслужби США викрали ноутбук із секретними даними

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. З автомобіля агентства Секретної служби США вкрали ноутбук з кресленнями Trump Tower, деталями кримінального розслідування про використання Хілларі Клінтон особистого сервера та іншою інформацією, що стосується нацбезпеки, передає УНН з посиланням на ABC.

Відзначається, що інцидент стався в четвер у Нью-Йорку. В Секретної службі підтвердили факт крадіжки ноутбука.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У штабі Х.Клінтон вкрали ноутбуки з важливими даними

Також в спецслужбі запевнили, що її співробітникам заборонено зберігати засекречену інформацію на своїх ноутбуках.

Американська влада веде пошуки вкраденого пристрою. Поліція сподівається в оперативному порядку визначити особу підозрюваного у крадіжці за допомогою записів відеоспостереження.

Крім того, відомство попросило всіх, хто володіє будь-якою інформацією про вкрадене в ноутбуці, зв’язатися з поліцією міста Нью-Йорк або з головним управлінням Секретної служби.

У заяві підкреслюється, що служба випустить додатковий коментар, як тільки збере необхідні дані.

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