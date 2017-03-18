У агента спецслужби США викрали ноутбук із секретними даними
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. З автомобіля агентства Секретної служби США вкрали ноутбук з кресленнями Trump Tower, деталями кримінального розслідування про використання Хілларі Клінтон особистого сервера та іншою інформацією, що стосується нацбезпеки, передає УНН з посиланням на ABC.
Відзначається, що інцидент стався в четвер у Нью-Йорку. В Секретної службі підтвердили факт крадіжки ноутбука.
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Також в спецслужбі запевнили, що її співробітникам заборонено зберігати засекречену інформацію на своїх ноутбуках.
Американська влада веде пошуки вкраденого пристрою. Поліція сподівається в оперативному порядку визначити особу підозрюваного у крадіжці за допомогою записів відеоспостереження.
Крім того, відомство попросило всіх, хто володіє будь-якою інформацією про вкрадене в ноутбуці, зв’язатися з поліцією міста Нью-Йорк або з головним управлінням Секретної служби.
У заяві підкреслюється, що служба випустить додатковий коментар, як тільки збере необхідні дані.