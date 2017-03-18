В агента спецслужбы США похитили ноутбук с секретными данными
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Из автомобиля агентства Секретной службы США украли ноутбук с чертежами Trump Tower, деталями уголовного расследования об использовании Хиллари Клинтон личного сервера и другой информацией, касающейся национальной безопасности, передает УНН со ссылкой на ABC.
Отмечается, что инцидент произошел в четверг в Нью-Йорке. В Секретной службе подтвердили факт кражи ноутбука.
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Также в спецслужбе заверили, что ее сотрудникам запрещено хранить засекреченную информацию на своих ноутбуках.
Американские власти ведут поиски украденного устройства. Полиция надеется в оперативном порядке определить личность подозреваемого в краже с помощью записей видеонаблюдения.
Кроме того, ведомство попросило всех, кто обладает какой-либо информацией об украденном в ноутбуке, связаться с полицией Нью-Йорка или с главным управлением Секретной службы.
В заявлении подчеркивается, что служба выпустит дополнительный комментарий, как только соберет необходимые данные.