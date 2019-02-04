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У аеропорту "Бориспіль" скасовано два рейси

У аеропорту "Бориспіль" скасовано два рейси

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. В аеропорту "Бориспіль" скасували приліт та відліт двох рейсів Шарм-Ель-Шейху. Про це повідомляє УНН з посиланням на онлайн-табло аеропорту.

"Рейс до Шарм-Ель-Шейх який мав прибути о 13:00 скасували. Також відмінили рейс з Шарм-Ель-Шейху який мав прибути до Києва о 12:00", - йдеться в повідомленні.

При цьому причин відміни рейсів не вказано.

Спостерігаються затримки рейсів PS 9006 та 7W 106 з Дніпра, які мали прибути о 10:10, зараз очікуються о 10:20. Літак з Алмати мав прибути до Києва о 11:30, зараз очікується о 11:49. Рейс з Риги мав прибути о 13:10 очікується о 17:40. Рейс з Дубай мав прибути о 13:25 наразі очікується о 13:46, рейс Ла Романа мав прибути о 16:30 зараз очікується о 17:55, рейс YB 2020 з Шарм-Ель-Шейху, який мав прибути о 22:00 відмінили.

На разі аеропорт "Київ" працює в штатному режимі. Окрім, рейсу з Шарм-Ель-Шейху, який мав прибути о 16:35, але був скасований.

"У нас не має складних погодних умов, тому всі рейси відправляються за розкладом. Проте ми обов’язково просимо наших пасажирів слідкувати за табло", - зазначають в прес-службі.

Як повідомляв УНН, пасажирів аеропорту Брісбен на сході Австралії евакуювали через “надзвичайну ситуацію”. Евакуацію провели в аеропорту відразу після того, як один чоловік оголосив, що у нього є бомба і ніж. В результаті поліцейські його затримали, постраждалих немає.

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