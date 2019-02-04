В аэропорту "Борисполь" отменены два рейса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В аэропорту "Борисполь" отменили прилет и отлет двух рейсов Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает УНН со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.
"Рейс в Шарм-эль-Шейх который должен был прибыть в 13:00 отменили. Также отменили рейс из Шарм-эль-Шейх, который должен был прибыть в Киев в 12:00", - говорится в сообщении.
При этом причин отмены рейсов не указано.
Наблюдаются задержки рейсов PS 9006 и 7W 106 из Днепра, которые должны были прибыть в 10:10, сейчас ожидаются в 10:20. Самолет из Алматы должен был прибыть в Киев в 11:30, сейчас ожидается в 11:49. Рейс из Риги должен был прибыть в 13:10 ожидается в 17:40. Рейс из Дубай должен был прибыть в 13:25 пока ожидается в 13:46, рейс Ла Романа должен был прибыть в 16:30 сейчас ожидается в 17:55, рейс YB 2020 из Шарм-эль-Шейх, который должен был прибыть в 22:00 отменили.
На данный момент аэропорт "Киев" работает в штатном режиме кроме рейса из Шарм-эль-Шейх, который должен был прибыть в 16:35, но был отменен.
"У нас нет сложных погодных условий, поэтому все рейсы отправляются по расписанию. Однако мы обязательно просим наших пассажиров следить за табло", - отмечают в пресс-службе.
Как сообщал УНН, пассажиров аэропорта Брисбен на востоке Австралии эвакуировали из-за "чрезвычайной ситуации". Эвакуацию провели в аэропорту сразу после того, как один человек объявил, что у него есть бомба и нож. В результате полицейские его задержали, пострадавших нет.