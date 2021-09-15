У 360 мільйонів обійдеться старт опалювального сезону в Одесі

Як повідомила перед голосуванням керівниця КП Ганна Позднякова, у міста є два виходи: або дати тепловикам необхідну для передоплати газу дотацію, або підняти тарифи для населення, щоб ТГО отримало можливість не просити допомоги з бюджету міста.

"Ми можемо не брати дотацію на наступний сезон, але тільки в тому випадку, якщо на наступній сесії ви проголосуєте за підвищення тарифів", - сказала Ганна Позднякова.

Раніше Ганна Позднякова заявляла, що сума, необхідна для запуску опалення в Одесі в нинішньому сезоні, перевищує 800 млн грн. Відсутні 500 млн, заявила Позднякова, тепловики зможуть закумулювати самостійно.

Відзначимо, що в місті обговорюється питання модернізації теплових мереж міста.

За даними КП "Теплопостачання міста Одеси", на сьогодні борг споживачів підприємству становить 720 млн грн.