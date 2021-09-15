У 360 мільйонів обійдеться старт опалювального сезону в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Одеська міськрада підтримала виділення дотації комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси" на суму 360 млн грн. За це рішення проголосувала абсолютна більшість представників громади на сесії 15 вересня, пише УНН.
Як повідомила перед голосуванням керівниця КП Ганна Позднякова, у міста є два виходи: або дати тепловикам необхідну для передоплати газу дотацію, або підняти тарифи для населення, щоб ТГО отримало можливість не просити допомоги з бюджету міста.
"Ми можемо не брати дотацію на наступний сезон, але тільки в тому випадку, якщо на наступній сесії ви проголосуєте за підвищення тарифів", - сказала Ганна Позднякова.
Раніше Ганна Позднякова заявляла, що сума, необхідна для запуску опалення в Одесі в нинішньому сезоні, перевищує 800 млн грн. Відсутні 500 млн, заявила Позднякова, тепловики зможуть закумулювати самостійно.
Відзначимо, що в місті обговорюється питання модернізації теплових мереж міста.
За даними КП "Теплопостачання міста Одеси", на сьогодні борг споживачів підприємству становить 720 млн грн.