В 360 миллионов обойдется старт отопительного сезона в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Одесский горсовет поддержал выделение дотации коммунальному предприятию “Теплоснабжение города Одессы” на сумму 360 млн грн. За это решение проголосовало абсолютное большинство представителей громады на сессии 15 сентября, пишет УНН.
Как сообщила перед голосованием руководительница КП Анна Позднякова, у города есть два выхода: либо дать тепловикам необходимую для предоплаты газа дотацию, либо поднять тарифы для населения, чтобы ТГО получило возможность не просить помощи из бюджета города.
“Мы можем не брать дотацию на следующий сезон, но только в том случае, если на следующей сессии вы проголосуете за повышение тарифов”, — сказала Анна Позднякова.
Ранее Анна Позднякова заявляла, что сумма, необходимая для запуска отопления в Одессе в нынешнем сезоне, превышает 800 млн грн. Недостающие 500 млн, заявила Позднякова, тепловики сумеют саккумулировать самостоятельно.
Отметим, что в городе обсуждается вопрос модернизации тепловых сетей города.
По данным КП “Теплоснабжение города Одессы”, на сегодня долг потребителей предприятию составляет 720 млн грн.