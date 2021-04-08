У 2021 році сільське господарство України відновить зростаючу динаміку - НААН

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За його словами, таке зростання відбудеться за рахунок збільшення виробництва рослинницької продукції — на 5,9%, тоді як по виробництву продукції тваринництва прогнозується зменшення на 0,5 %.

"Найбільше зростання прогнозується на вирощуванні озимих культур (+15,9%), сої (+12,9%) та плодово-ягідних культур (+10,8%). По інших видах продукції прогнозується зростання не більше ніж на 10%, а по окремих — ріпак, картопля, овочі — навіть зменшення обсягів виробництва", — зазначив науковець.

Обсяги виробництва продукції тваринництва, за прогнозом науковців Інституту аграрної економіки, зменшаться проти 2020 р. на 0,5% при невеликому зростанні продукції вирощування птиці (+1,4%) та свиней (+0,5%).

"В цілому, за прогнозом науковців Інституту аграрної економіки, у 2021 році вітчизняне сільське господарство вийде на третій — після 2019 і 2018 років — показник виробництва валової сільськогосподарської продукції у новітній історії України", — підсумував Юрій Лупенко.

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