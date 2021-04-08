В 2021 году сельское хозяйство Украины восстановит растущую динамику - НААН
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. После прошлогоднего спада объемов агропроизводства на 10,4%, который стал крупнейшим с 1994 г. (-16,5%), в 2021 году в Украине ожидается увеличение производства валовой сельскохозяйственной продукции. По оценкам, объемы сельхозпроизводства превысят показатели прошлого года на 4,4%. Об этом рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" академик НААН Юрий Лупенко, информирует пресс-служба ННЦ, пишет УНН.
Детали
По его словам, такой рост произойдет за счет увеличения производства растениеводческой продукции — на 5,9%, тогда как по производству продукции животноводства прогнозируется уменьшение на 0,5%.
“Наибольший рост прогнозируется на выращивании озимых культур (+ 15,9%), сои (+ 12,9%) и плодово-ягодных культур (+ 10,8%). По другим видам продукции прогнозируется рост не более чем на 10%, а по отдельным — рапс, картофель, овощи — даже уменьшение объемов производства”, — отметил ученый.
Объемы производства продукции животноводства, по прогнозу ученых Института аграрной экономики, уменьшатся против 2020 года на 0,5% при небольшом росте продукции выращивания птицы (+ 1,4%) и свиней (+ 0,5%).
“В целом, по прогнозу ученых Института аграрной экономики, в 2021 году отечественное сельское хозяйство выйдет на третий — после 2019-го и 2018-го — показатель производства валовой сельскохозяйственной продукции в новейшей истории Украины”, — подытожил Юрий Лупенко.
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