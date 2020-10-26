У 2021 році оклад двох категорій викладачів збільшиться до 7 тисяч гривень – МОН

"У закладах професійної та фахової передвищої освіти викладачі вищої категорії в січні 2020 року мали однаковий посадовий оклад у розмірі 5 тис. 087 грн, у вересні цього року – 5 тис. 385 грн. У 2021 році зарплата збільшиться до 6 тис. 461 грн, у липні – 7 тис. 001 грн", - інформують у МОН.

Також зазначається, що посадовий оклад керівника закладу професійної, фахової передвищої освіти (17 тарифний розряд) в січні поточного року становив 6 тис. 306 грн, у вересні цього року – 6 тис. 675 грн. Передбачається, що з січня 2021 року збільшиться до 8 тис. 010 грн, з липня 2021 року – до 8 тис. 679 грн.

"У цілому впродовж 2021 року зарплати працівників освітньої галузі будуть збільшені майже на 30%. Раніше повідомлялося, що в новому році зростуть зарплати вчителів у закладах загальної середньої освіти", - додали у МОН.

Як повідомляв УНН, рівень зарплати працівників галузі освіти у 2021 році підвищуватимуть у два етапи відповідно за законопроекту про держбюджет на 2021 рік.