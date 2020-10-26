В 2021 году оклад двух категорий преподавателей увеличится до 7 тысяч гривен - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Зарплаты педагогов в учреждениях профессионального и профессионального перед высшим образования будут постепенно увеличены в 2021 году. Об этом со ссылкой на проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" информирует пресс-служба Министерства образования и науки, передает УНН.
"В учреждениях профессионального и профессионального перед высшим образования преподаватели высшей категории в январе 2020 года имели одинаковый должностной оклад в размере 5 тыс. 087 грн, в сентябре этого года - 5 тыс. 385 грн. В 2021 году зарплата увеличится до 6 тыс. 461 грн, в июле - 7 тыс. 001 грн", - информируют в МОН.
Также отмечается, что должностной оклад руководителя учреждения профессионального, специального перед высшим образования (17 тарифный разряд) в январе текущего года составил 6 тыс. 306 грн, в сентябре этого года - 6 тыс. 675 грн. Предполагается, что с января 2021 года увеличится до 8 тыс. 010 грн, с июля 2021 года - до 8 тыс. 679 грн.
"В целом в течение 2021 года зарплаты работников образования будут увеличены почти на 30%. Ранее сообщалось, что в новом году вырастут зарплаты учителей в учреждениях общего среднего образования", - добавили в МОН.
Как сообщал УНН, уровень зарплаты работников отрасли образования в 2021 году будут повышать в два этапа в соответствии с законопроектом о госбюджете на 2021 год.