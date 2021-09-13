У 2020 році у світі вбито рекордну кількість екоактивістів

Деталі
Майже три чверті вбивств було скоєно на території країн Латинської Америки. Перше місце за кількістю смертельних замахів на активістів, як і роком раніше, посіла Колумбія — в цій країні було вбито 65 екоактивістів. У Мексиці вбито 30, на Філіппінах — 29, в Бразилії — 20 і в Гондурасі — 17 активістів-екологів.
Більшість активістів, які загинули торік в результаті нападів, боролися проти вирубки лісів. Інші віддали життя в боротьбі за захист річок, прибережних регіонів і океанів. Майже кожен третій із загиблих — представник корінних народів. У організації зазначають, що оприлюднені ними цифри не враховують неофіційну статистику, тому реальна кількість вбитих активістів може бути значно вищою.
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“Активісти, які кинули виклик могутнім інтересам, заплатили за це високу ціну — вони втратили свободу, засоби до існування і навіть власне життя”, — наголошується в доповіді Global Witness. “Поки уряди не почнуть серйозно ставитися до захисту активістів-екологів, а підприємства — ставити людей і планету вище власної наживи, руйнування клімату і вбивства триватимуть”, — наголошують автори дослідження.
Нагадаємо
Країни, найбільш вразливі до зміни клімату, закликають до “надзвичайного пакту”, щоб впоратися з підвищенням температури.
Недавнє дослідження Міжурядової групи експертів зі зміни клімату передбачає, що порогове значення буде подолано трохи більше як за десять років при нинішніх темпах викидів вуглецю.