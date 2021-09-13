В 2020 году в мире убито рекордное количество экоактивистов

Детали
Почти три четверти убийств было совершено на территории стран Латинской Америки. Первое место по количеству смертельных покушений на активистов, как и годом ранее, заняла Колумбия — в этой стране были убиты 65 экоактивистов. В Мексике убит 30 на Филиппинах — 29 в Бразилии — 20 и в Гондурасе — 17 активистов-экологов.
Большинство активистов, погибших в прошлом году в результате нападений, боролись против вырубки лесов. Другие отдали жизнь в борьбе за защиту рек, прибрежных регионов и океанов. Почти каждый третий из погибших — представитель коренных народов. В организации отмечают, что обнародованные ими цифры не учитывают неофициальную статистику, поэтому реальное число убитых активистов может быть значительно выше.
Цитата
“Активисты, которые бросили вызов могущественным интересам, заплатили за это высокую цену — они потеряли свободу, средства к существованию и даже собственную жизнь”, — отмечается в докладе Global Witness. “Пока правительства не начнут серьезно относиться к защите активистов-экологов, а предприятия — ставить людей и планету выше собственной наживы, разрушение климата и убийства будут продолжаться”, — отмечают авторы исследования.
Напомним
Страны, наиболее уязвимы к изменению климата, призывают к “чрезвычайному пакту”, чтобы справиться с повышением температуры.
Недавнее исследование Межправительственной группы экспертов по изменению климата прогнозирует, что пороговое значение будет преодолен чуть более чем за десять лет при нынешних темпах выбросов углерода.