У 2020 не було пріоритетних регіонів, ремонти доріг відбувалися по всій країні, - нардеп

ukru
06:32 • 25614 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 80372 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 104937 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 111109 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 100736 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 110603 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 87831 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102061 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118214 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145472 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
92 %
757 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

18 березня, 21:38 • 24516 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 42997 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 35011 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 67075 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 78470 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 25592 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 93451 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 321515 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 254717 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 348204 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 78862 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 113703 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 114104 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 110857 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 124285 перегляди
Актуальне
У 2020 не було пріоритетних регіонів, ремонти доріг відбувалися по всій країні, - нардеп

У 2020 не було пріоритетних регіонів, ремонти доріг відбувалися по всій країні, - нардеп

Київ • УНН

 • 15930 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У 2020 році відремонтовано 3926,3 км доріг на загальну суму 81 млрд грн. Тоді як у 2019 році було відремонтовано лише 846,97 км автошляхів, на що було витрачено 25,1 млрд грн. Таким чином, середня вартість ремонту одного кілометра дороги у 2020 році була нижчою на 4,5 млн грн ніж торік. Про це повідомила народний депутат, голова міжфракційного об'єднання "За Велике будівництво" Олена Шуляк під час заходу МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі".

"Ми вважаємо, що це суттєва різниця у вартості ремонтів доріг. Такого результату, зокрема, вдалося досягнути завдяки значному зниженню кількості неконкурентних торгів, які проводяться Укравтодором. У 2020 році показник неконкурентних торгів зменшився до 4,6% від загальної кількості тендерів, тоді як у попередні кілька років він становив від 9,6% у 2017 році до 18% у 2019 році", - зазначила Шуляк.

Також вона звернула увагу учасників заходу» на те, що у 2020 році географія ремонту автомобільних шляхів розповсюджена на всю Україну. Тоді як кілька попередніх років відремонтовані дороги отримували лише окремі регіони, які вважалися пріоритетними для влади.

"Мене дуже вразила статистика щодо ремонтів доріг в регіонах у минулі роки. Так, скажімо, у Вінницькій області за 2017-2019 роки відремонтовано 274,8, тобто десь 100 км щорічно. Ми цей показник навіть покращили і відновили у 2020 році 104 км доріг у Вінницькій області", - додала нардеп.

Однак, за її словами, вражає інше. У Луганській області торік, приміром, було відремонтовано лише 19 км доріг. У Закарпатській області теж ситуація була не краща. Там кількість кілометрів відремонтованих років сягала від 11 до 45 км.

"У 2020 році ми змінили ці підходи і ми дійсно зшиваємо Україну. У Луганській області, зокрема і в її регіонах прилеглих до ОРДЛО, ми вже відремонтували 197 км автошляхів. Зараз у роботі ще 127 км. На Закарпатті відремонтовано 370 км доріг. Дороги зараз оновлюються по всій країні. Я щаслива, що можу бути причетна до "Великого будівництва" і найбільше тішить те, наскільки позитивно ці інфраструктурні зміни сприймають українці. Згідно з опитуваннями КМІС 89.9% українців підтримують інфраструктурні зміни в країні", - наголосила Шуляк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.25
Bitcoin
$83,250.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,051.40
Ethereum
$1,939.06