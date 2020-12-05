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В 2020 не было приоритетных регионов, ремонты дорог происходили по всей стране, - нардеп

В 2020 не было приоритетных регионов, ремонты дорог происходили по всей стране, - нардеп

Киев  •  УНН

 • 15923 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В 2020 году отремонтировано 3926,3 км дорог на общую сумму 81 млрд грн. Тогда как в 2019 году было отремонтировано лишь 846,97 км автодорог, на что было потрачено 25,1 млрд грн. Таким образом, средняя стоимость ремонта одного километра дороги в 2020 году была ниже на 4,5 млн грн чем в прошлом году. Об этом сообщила народный депутат, председатель межфракционного объединения "За Большое строительство" Елена Шуляк во время мероприятия СЕТЬ: форум дорожной отрасли".

"Мы считаем, что это существенная разница в стоимости ремонтов дорог. Такого результата, в частности, удалось достичь благодаря значительному снижению количества неконкурентных торгов, которые проводятся Укравтодором. В 2020 году показатель неконкурентных торгов уменьшился до 4,6% от общего количества тендеров, тогда как в предыдущие несколько лет он составлял от 9,6% в 2017 году до 18% в 2019 году", - отметила Шуляк.

Также она обратила внимание участников мероприятия на то, что в 2020 году география ремонта автомобильных дорог распространят на всю Украину. Тогда как несколько предыдущих лет отремонтированы дороги получали лишь отдельные регионы, которые считались приоритетными для власти.

"Меня очень впечатлила статистика по ремонтам дорог в регионах в прошлые годы. Так, скажем, в Винницкой области за 2017-2019 годы отремонтировано 274,8, то есть где-то 100 км ежегодно. Мы этот показатель даже улучшили и восстановили в 2020 году 104 км дорог в Винницкой области", - добавила нардеп.

Однако, по ее словам, поражает другое. В Луганской области в прошлом году, например, было отремонтировано всего 19 км дорог. В Закарпатской области тоже ситуация была не лучше. Там количество километров отремонтированных лет достигала от 11 до 45 км.

"В 2020 году мы изменили подходы и мы действительно сшиваем Украину. В Луганской области, в частности и в ее регионах прилегающих к ОРДЛО, мы уже отремонтировали 197 км автодорог. Сейчас в работе еще 127 км. На Закарпатье отремонтировано 370 км дорог. Дороги сейчас обновляются по всей стране. Я счастлива, что могу быть причастна к "Большой стройки" и больше всего радует то, насколько положительно эти инфраструктурные изменения воспринимают украинцы. Согласно опросам КМИС 89.9% украинцев поддерживают инфраструктурные изменения в стране", - отметила Шуляк.

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