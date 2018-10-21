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У 2018 році поліцейські притягнули до адмінвідповідальності понад 50 тисяч іноземців

У 2018 році поліцейські притягнули до адмінвідповідальності понад 50 тисяч іноземців

Київ • УНН

 • 6815 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Упродовж 2018 року поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності понад 50 тисяч іноземців. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Черкаської області, передає УНН.

"Упродовж 2018 року поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності понад 50 тисяч іноземців. Крім того, виявлено майже 200 груп нелегальних мігрантів, в яких перебувало більше тисячі нелегалів. До суду направлено 2,2 тисячі кримінальних проваджень, де підозрюваними є іноземці", - йдеться у повідомленні відомства.

Як зазначили в прес-службі, упродовж 9 місяців цього року іноземцями вчинено понад 50 тисяч адміністративних правопорушень. Понад 1,3 тисячі матеріалів з цієї кількості складено за керування транспортом у стані сп’яніння.

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Водночас правоохоронні органи упродовж 2018 року виявили 188 груп нелегальних мігрантів. До їх складу входило 1018 іноземців. Відтак правоохоронці постійно здійснюють заходи щодо притягнення правопорушників до відповідальності. У разі наявності законних підстав здійснюється і подальше примусове повернення чи примусове видворення правопорушників за межі України із забороною в’їзду.

Нагадаємо, іноземні громадяни купували дипломи у Запорізьких ВНЗ без навчання у них за суму від 5 до 10 тис. дол.

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