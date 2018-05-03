У 2018 році було зафіксовано 76 випадків перешкоджання професійній діяльності журналістів

"За 4 місяці цього року в провадження Нацполіції перебуває понад 300 кримінальних проваджень вказаної категорії (перешкоджання професійній діяльності журналіста - ред.). З них 76 було зареєстровано за 4 місяці 2018 року, що на 2 провадження менше, ніж за аналогічний період 17 року. Найбільше злочинів, пов’язаних з перешкоджанням професійній діяльності журналіста зафіксовано в місті Києві, Закарпатській, Одеській і Полтавській областях", - повідомив Ковтун.



Ковтун повідомив, що за цей період до суду було направлено 7 обвинувальних актів за цією статтею.



"За цей час до суду направлено 7 обвинувальних актів. На даний час в залишку слідчих підрозділів перебувають 223 кримінальних провадження, пов’язані з перешкоджанням професійній діяльності журналіста", - зазначив він.



Як повідомляв УНН, міністерство внутрішніх справ України закликало журналістів максимально ідентифікувати себе під час висвітлення масових акцій. Про це під час круглого столу "Свобода слова в Україні: поточний стан і виклики" повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.