В 2018 году было зафиксировано 76 случаев препятствования профессиональной деятельности журналистов

"За 4 месяца этого года в производстве Нацполиции находится более 300 уголовных производств указанной категории (препятствование профессиональной деятельности журналиста - ред.). Из них 76 было зарегистрировано за 4 месяца 2018 года, что на 2 производства меньше, чем за аналогичный период 17 года. Больше всего преступлений, связанных с препятствием профессиональной деятельности журналиста зафиксировано в Киеве, Закарпатской, Одесской и Полтавской областях", - сообщил Ковтун.



Ковтун сообщил, что за этот период в суд было направлено 7 обвинительных актов по этой статье.



"За это время в суд направлено 7 обвинительных актов. В настоящее время в остатке следственных подразделений находятся 223 уголовных производства, связанные с препятствием профессиональной деятельности журналиста", - отметил он.



Как сообщал УНН, министерство внутренних дел Украины призвало журналистов максимально идентифицировать себя при освещении массовых акций. Об этом во время круглого стола "Свобода слова в Украине: текущее состояние и вызовы" сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.