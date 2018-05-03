В 2018 году было зафиксировано 76 случаев препятствования профессиональной деятельности журналистов

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 86 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 13727 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 32527 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 60045 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 105281 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 82615 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 122105 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 184348 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 275883 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202860 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5м/с
68%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 112659 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 105249 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 99617 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 80539 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 93101 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 47489 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 94457 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 372695 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 335936 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 420827 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 12404 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 23871 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 30175 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 65774 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 273060 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В 2018 году было зафиксировано 76 случаев препятствования профессиональной деятельности журналистов

Киев • УНН

 • 8999 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. За первые четыре месяца 2018 года в было зарегистрировано 76 случаев препятствования профессиональной деятельности журналистов. Об этом во время круглого стола "Свобода слова: текущее состояние и вызовы" сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Александр Ковтун, передает УНН.

В 2018 году было зафиксировано 76 случаев препятствования профессиональной деятельности журналистов

"За 4 месяца этого года в производстве Нацполиции находится более 300 уголовных производств указанной категории (препятствование профессиональной деятельности журналиста - ред.). Из них 76 было зарегистрировано за 4 месяца 2018 года, что на 2 производства меньше, чем за аналогичный период 17 года. Больше всего преступлений, связанных с препятствием профессиональной деятельности журналиста зафиксировано в Киеве, Закарпатской, Одесской и Полтавской областях", - сообщил Ковтун.

Ковтун сообщил, что за этот период в суд было направлено 7 обвинительных актов по этой статье.

"За это время в суд направлено 7 обвинительных актов. В настоящее время в остатке следственных подразделений находятся 223 уголовных производства, связанные с препятствием профессиональной деятельности журналиста", - отметил он.

Как сообщал УНН, министерство внутренних дел Украины призвало журналистов максимально идентифицировать себя при освещении массовых акций. Об этом во время круглого стола "Свобода слова в Украине: текущее состояние и вызовы" сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99