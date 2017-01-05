У 2017 введуть в експлуатацію першу чергу одного з найбільших житлових комплексів

Житловий комплекс зводить європейська компанія у Броварах Київської області. Загальна площа забудови сягатиме 80 га. Згідно з інформацією, вказаної на сайті, житловий комплекс будується за принципом “місто в місті”.

Він передбачатиме 100 житлових будинків, розрахованих на понад 10 тисяч квартир, а також власну масштабну інфраструктуру, зокрема школи, дитячі садочки, парк з озером, амфітеатр для концертів та інше.

На першому етапі будівництва буде представлено 492 квартири, кожна з яких оснащена власним газовим котлом, а також лічильниками споживання води та електроенергії.

Крім того, в рамках соціальної допомоги місту, забудовник має намір за власний кошт побудувати об’єкти інженерної інфраструкутри поза межами житлового комплексу. Зокрема, заплановано будівництво очисних споруд, дощових каналізацій та систем водопониження.

На даному етапі проекти на будівництво вказаних об’єктів проходять погодження в Броварській міськраді.

Як повідомляв УНН, показники у будівництві зросли на 12% у 2016 році.