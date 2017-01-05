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В 2017 году введут в эксплуатацию первую очередь одного из крупнейших жилых комплексов

В 2017 году введут в эксплуатацию первую очередь одного из крупнейших жилых комплексов

Киев • УНН

 • 5830 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В 2017 году введут в эксплуатацию первую очередь одного из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia, сообщает УНН.

Жилой комплекс возводит европейская компания в Броварах Киевской области. Общая площадь застройки составит 80 га. Согласно информации, указанной на сайте, жилой комплекс строится по принципу "город в городе".

Он будет предусматривать 100 жилых домов, рассчитанных на более чем 10 тысяч квартир, а также собственную масштабную инфраструктуру, в частности школы, детские сады, парк с озером, амфитеатр для концертов и прочее.

На первом этапе строительства будут представлены 492 квартиры, каждая из которых оснащена собственным газовым котлом, а также счетчиками потребления воды и электроэнергии.

Кроме того, в рамках социальной помощи городу, застройщик намерен за свой счет построить объекты инженерной инфраструктуры вне жилого комплекса. В частности, запланировано строительство очистных сооружений, дождевых канализаций и систем водопонижения.

На данном этапе проекты на строительство указанных объектов проходят согласование в Броварском горсовете.

Как сообщал УНН, показатели в строительстве выросли на 12% в 2016 году.

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