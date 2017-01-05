В 2017 году введут в эксплуатацию первую очередь одного из крупнейших жилых комплексов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В 2017 году введут в эксплуатацию первую очередь одного из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia, сообщает УНН.
Жилой комплекс возводит европейская компания в Броварах Киевской области. Общая площадь застройки составит 80 га. Согласно информации, указанной на сайте, жилой комплекс строится по принципу "город в городе".
Он будет предусматривать 100 жилых домов, рассчитанных на более чем 10 тысяч квартир, а также собственную масштабную инфраструктуру, в частности школы, детские сады, парк с озером, амфитеатр для концертов и прочее.
На первом этапе строительства будут представлены 492 квартиры, каждая из которых оснащена собственным газовым котлом, а также счетчиками потребления воды и электроэнергии.
Кроме того, в рамках социальной помощи городу, застройщик намерен за свой счет построить объекты инженерной инфраструктуры вне жилого комплекса. В частности, запланировано строительство очистных сооружений, дождевых канализаций и систем водопонижения.
На данном этапе проекты на строительство указанных объектов проходят согласование в Броварском горсовете.
Как сообщал УНН, показатели в строительстве выросли на 12% в 2016 году.