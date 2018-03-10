У 2017 році в українські IТ-компанії інвестували 265 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Український IT-сектор демонструє значний успіх — за даними венчурного фонду AVentures Capital загальний обсяг інвестицій в українські IТ-компанії в 2017 році становив 265 млн дол., що в 3,3 рази вище показника 2016 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"За даними Держстату капітальні інвестиції в Україні за 2017 рік зросли на 21% проти 18% за 2016 рік. Це - свідчення віри інвесторів в Україну", - написав Порошенко.
Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що Україна може стати одним з основних IT-центрів Європи та навіть світу.