В 2017 году в украинские ИТ-компании инвестировали 265 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Украинский IT-сектор демонстрирует значительный успех - по данным венчурного фонда AVentures Capital общий объем инвестиций в украинские ИТ-компании в 2017 году составил 265 млн долл., что в 3,3 раза выше показателя 2016 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"По данным Госкомстата капитальные инвестиции в Украину за 2017 выросли на 21% против 18% за 2016 год. Это - свидетельство веры инвесторов в Украину", - написал Порошенко.
Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина может стать одним из основных IT-центров Европы и даже мира.