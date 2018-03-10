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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 45048 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 57649 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 61109 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102977 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94485 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 103794 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В 2017 году в украинские ИТ-компании инвестировали 265 млн долл.

В 2017 году в украинские ИТ-компании инвестировали 265 млн долл.

Киев  •  УНН

 • 16676 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Украинский IT-сектор демонстрирует значительный успех - по данным венчурного фонда AVentures Capital общий объем инвестиций в украинские ИТ-компании в 2017 году составил 265 млн долл., что в 3,3 раза выше показателя 2016 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"По данным Госкомстата капитальные инвестиции в Украину за 2017 выросли на 21% против 18% за 2016 год. Это - свидетельство веры инвесторов в Украину", - написал Порошенко.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина может стать одним из основных IT-центров Европы и даже мира.

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