У 2017 році сім'ям загиблих бійців АТО було виділено 490 млн грн на житло - Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Протягом 2017 року сім'ям загиблих учасників бойових дій на сході України виділили 490 млн гривень на придбання житла. Про це на прес-конференції повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.
"490 млн гривень було виділено 603 сім'ям загиблих бійців АТО ці кошти на придбання житла", - повідомив Рева.
Міністр повідомив, що таким чином було придбано 609 квартир.
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"Раніше держава сама купувала квартири людям і це було погане житло, де взагалі неможливо жити. Тепер ми даємо ці кошти людям і вони самі купують собі житло. Людини сама в себе красти не буде. Самотужки було придбано 600 квартир", - зазначив Рева.