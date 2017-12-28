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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У 2017 році сім'ям загиблих бійців АТО було виділено 490 млн грн на житло - Рева

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Протягом 2017 року сім'ям загиблих учасників бойових дій на сході України виділили 490 млн гривень на придбання житла. Про це на прес-конференції повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.

У 2017 році сім'ям загиблих бійців АТО було виділено 490 млн грн на житло - Рева

"490 млн гривень було виділено 603 сім'ям загиблих бійців АТО ці кошти на придбання житла", - повідомив Рева.

Міністр повідомив, що таким чином було придбано 609 квартир.

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"Раніше держава сама купувала квартири людям і це було погане житло, де взагалі неможливо жити. Тепер ми даємо ці кошти людям і вони самі купують собі житло. Людини сама в себе красти не буде. Самотужки було придбано 600 квартир", - зазначив Рева.

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