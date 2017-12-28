В 2017 году семьям погибших бойцов АТО было выделено 490 млн грн на жилье - Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В течение 2017 года семьям погибших участников боевых действий на востоке Украины выделили 490 млн гривен на приобретение жилья. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.
"490 млн гривен было выделено 603 семьям погибших бойцов АТО эти средства на приобретение жилья", - сообщил Рева.
Министр сообщил, что таким образом было приобретено 609 квартир.
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"Раньше государство само покупало квартиры людям и это было плохое жилье, где вообще невозможно жить. Теперь мы даем эти средства людям и они сами покупают себе жилье. Человек сам у себя воровать не будет. Самостоятельно было приобретено 600 квартир", - отметил Рева.