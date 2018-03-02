У 2017 році майже 8 тисяч учасників АТО пройшли санаторно-курортне лікування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Протягом 2017 року санаторно-курортне лікування пройшли 7898 учасників антитерористичної операції. Про це повідомляє Державна служба ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у відповідь на запит УНН.
"Слід відмітити, що кількість учасників АТО, які одержали санаторно-курортне лікування, з року в рік суттєво зростає. Так у 2017 році санаторно-курортне лікування пройшли 7898 осіб, що більше ніж за два попередні роки. При цьому особи з інвалідність внаслідок війни були забезпечені на 100% від потреби, а це 450 учасників АТО", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект розпорядження, яким передбачає забезпечення військових на лінії зіткнення більш якісними ліками.