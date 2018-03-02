В 2017 году почти 8 тыс. участников АТО прошли санаторно-курортное лечение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В течение 2017 года санаторно-курортное лечение прошли 7898 участников антитеррористической операции. Об этом сообщает Государственная служба ветеранов войны и участников антитеррористической операции в ответ на запрос УНН.
"Следует отметить, что количество участников АТО, которые получили санаторно-курортное лечение, из года в год существенно возрастает. Так в 2017 году санаторно-курортное лечение прошли 7898 человек, что больше чем за два предыдущих года. При этом лица с инвалидность вследствие войны были обеспечены на 100% от потребности, а это 450 участников АТО", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения, которым предусматривает обеспечение военных на линии соприкосновения более качественными лекарствами.