В 2017 году почти 8 тыс. участников АТО прошли санаторно-курортное лечение

"Следует отметить, что количество участников АТО, которые получили санаторно-курортное лечение, из года в год существенно возрастает. Так в 2017 году санаторно-курортное лечение прошли 7898 человек, что больше чем за два предыдущих года. При этом лица с инвалидность вследствие войны были обеспечены на 100% от потребности, а это 450 участников АТО", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения, которым предусматривает обеспечение военных на линии соприкосновения более качественными лекарствами.