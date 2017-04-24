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У 2016 році в Німеччині різко зросла кіберзлочинність

У 2016 році в Німеччині різко зросла кіберзлочинність

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Цього року у Німеччині спостерігається різке зростання кіберзлочинності. У 2016 році кількість кримінальних діянь з використанням інтернет-технологій досягло 82 649 випадків, в той час як в 2015 році поліція зареєструвала 45 793 кіберзлочини, передає УНН з посиланням на Die Welt.

Водночас, згідно з кримінальною статистикою, розкриття подібних злочинів в цілому також підвищилося на 5,9 %, досягнувши рівня в 38,7 %.

Також в повідомленні йдеться про те, що в 2016 році на 25 % збільшилася кількість злочинів у сфері комп’ютерної інформації (комп’ютерний саботаж) — зареєстровано 4422 таких злочини.

Варто зазначити, що законодавство ФРН відносить до цієї сфери, наприклад, такі злочини, як DDoS-атаки, організовані хакерами і здатні вивести з ладу комп’ютерні системи чи мережі. Рівень розкриття цих злочинів знизився на 4,6 %, впавши на рівень 22,1 %.

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