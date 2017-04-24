У 2016 році в Німеччині різко зросла кіберзлочинність

Водночас, згідно з кримінальною статистикою, розкриття подібних злочинів в цілому також підвищилося на 5,9 %, досягнувши рівня в 38,7 %.

Також в повідомленні йдеться про те, що в 2016 році на 25 % збільшилася кількість злочинів у сфері комп’ютерної інформації (комп’ютерний саботаж) — зареєстровано 4422 таких злочини.

Варто зазначити, що законодавство ФРН відносить до цієї сфери, наприклад, такі злочини, як DDoS-атаки, організовані хакерами і здатні вивести з ладу комп’ютерні системи чи мережі. Рівень розкриття цих злочинів знизився на 4,6 %, впавши на рівень 22,1 %.