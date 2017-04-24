В 2016 году в Германии резко выросла киберпреступность

В то же время, согласно уголовной статистике, раскрытие подобных преступлений в целом также повысилось на 5,9%, достигнув уровня в 38,7%.

Также в сообщении говорится, что в 2016 году на 25% увеличилось количество преступлений в сфере компьютерной информации (компьютерный саботаж) — зарегистрировано 4422 таких преступления.

Стоит отметить, что законодательство ФРГ относит к этой сфере, например, такие преступления, как DDoS-атаки, организованные хакерами и способны вывести из строя компьютерные системы или сети. Уровень раскрытия этих преступлений снизился на 4,6%, упав на уровень 22,1%.