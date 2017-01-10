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У 2016 р. 19 сім’ям учасників АТО виплачено компенсацію на придбання житла – Полтавська ОДА

Київ • УНН

 • 7760 перегляди

ПОЛТАВА-КИЇВ. 10 січня. УНН. У рамках державних програм у 2016 році 19 сім’ям учасників АТО виплачено компенсацію на придбання житла та 2 учасникам АТО, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, придбано квартири. Про це УНН-Центр повідомили у Полтавській ОДА.

За бюджетною програмою КПКВК 2505140 “Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок”, на реалізацію якої виділено 1,3 млн грн придбано житло 2 учасникам АТО з м. Кременчука, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок.

На реалізацію бюджетної програми КПКВК 2511120 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I–II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов” області виділено 12966,2 тис. грн.

Зазначені кошти спрямовані управліннями соціального захисту населення на виплату компенсації 19 сім’ям учасників АТО, із них 10 сім’ям загиблих учасників АТО та 9 сім’ям інвалідів ІІ групи з числа учасників АТО, які перебували на квартирному обліку в Гадяцькому, Чутівському, Лохвицькому Лубенському та Карлівському районах, у містах Полтава, Кременчук, Лубни, Горішні Плавні, шляхом перерахування коштів на спеціальні рахунки, відкриті заявниками у відділеннях АТ “Ощадбанк”.

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