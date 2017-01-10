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2016 гг. 19 семьям участников АТО выплачена компенсация на приобретение жилья - Полтавская ОГА

2016 гг. 19 семьям участников АТО выплачена компенсация на приобретение жилья - Полтавская ОГА

Киев • УНН

 • 7759 просмотра

ПОЛТАВА-КИЕВ. 10 января. УНН. В рамках государственных программ в 2016 году 19 семьям участников АТО выплачена компенсация на приобретение жилья и 2 участникам АТО, которые потеряли функциональные возможности нижних конечностей, на приобретены квартиры. Об этом УНН-Центр сообщили в Полтавской ОГА.

По бюджетной программе КПКВК 2505140 "Обеспечение жильем лиц, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции и / или в обеспечении ее проведения и потеряли функциональные возможности нижних конечностей", на реализацию которой выделено 1 300 000 грн приобретено жилье 2 участникам АТО с г. Кременчуга , которые потеряли функциональные возможности нижних конечностей.

На реализацию бюджетной программы КПКВК 2511120 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство (приобретение) жилья для семей погибших военнослужащих, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, а также для инвалидов I-II группы из числа военнослужащих, участвовавших в указанной операции и нуждающихся в улучшении жилищных условий "области выделено 12966,2 тыс. грн.

Указанные средства направлены управлениями социальной защиты населения на выплату компенсации 19 семьям участников АТО, из них 10 семьям погибших участников АТО и 9 семьям инвалидов II группы из числа участников АТО, которые находились на квартирном учете в Гадяцком, Чутовском, Лохвицком лубенскому и Карловском районах, в городах Полтава, Кременчуг, Лубны, Горишни Плавни, путем перечисления средств на специальные счета, открытые заявителями в отделениях АО "Ощадбанк".

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