У 13 мільярдів обійдеться реалізація актуальних міських проектів - Труханов
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Приблизно 13 млрд грн становитиме вартість п'яти актуальних міських проектів, які мерія Одеси планує реалізувати спільно з центральною владою. Про це під час сесії 3 листопада повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
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За словами мера, під час Конгресу місцевих і регіональних влад, який 29 жовтня відвідав президент України, було досягнуто взаєморозуміння щодо найбільш нагальних потреб Одеси. Була створена робоча група у складі представників одеської мерії, Одеської облради та обладміністрації, офісу президента та уряду. Частину коштів виділить міський бюджет, ще частину буде спрямовано з державного та обласного бюджетів.
Найдорожчий проект-ремонт і реставрація фасадів пам'яток архітектури в історичному центрі Одеси. Його вартість приблизно 6 мільярдів гривень.
Проект, що передбачає зміцнення узбережжя Одеси, відновлення і намивання пляжів, благоустрій парку "Ювілейний" на приморських схилах від Ланжерона до 16-ї станції Фонтану, обійдеться приблизно в 4 мільярди гривень.
Вартість проекту, пов'язаного з реконструкцією Іванівського шляхопроводу становитиме приблизно 1,3 мільярда гривень.
Ще один пункт пов'язаний зі зниженням рівня води в Хаджибейському Лимані за рахунок реконструкції румунського каналу і насосних станцій із запуском системи глибоководного випуску каналу, а також посилення нинішньої дамби Хаджибейського лиману. Реалізацію цієї позиції робоча група оцінила в 700 мільйонів гривень.
Будівництво нової спортивної та концертної арени обійдеться приблизно в 750-800 мільйонів гривень.
"З перерахованих п'яти позицій жодна не може бути цілком профінансована з міськбюджету, тому нам необхідно залучати й інші кошти, в тому числі з державного бюджету. Нам дуже важливо розраховувати на державну підтримку", - повідомив мер.
За словами Труханова, проектно-кошторисна документація по більшості проектів майже доведена до кінця.
Відзначимо, що питання, порушені вищевказаними проектами, протягом багатьох років знаходяться у фокусі уваги місцевої влади та громадськості.