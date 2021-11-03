В 13 миллиардов обойдется реализация актуальных городских проектов - Труханов

Детали

По словам мэра, во время Конгресса местных и региональных властей, который 29 октября посетил президент Украины, было достигнуто взаимопонимание относительно самых насущных потребностей Одессы. Была создана рабочая группа в составе представителей одесской мэрии, Одесского облсовета и обладминистрации, офиса президента и правительства. Часть средств выделит городской бюджет, еще часть будет направлена из государственного и областного бюджетов.

Самый дорогостоящий проект — ремонт и реставрация фасадов памятников архитектуры в историческом центре Одессы. Его стоимость примерно 6 миллиардов гривен.

Проект, предусматривающий укрепление побережья Одессы, восстановление и намыв пляжей, благоустройство парка “Юбилейный” на приморских склонах от Ланжерона до 16-й станции Фонтана, обойдется примерно в 4 миллиарда гривен.

Стоимость проекта, связанного с реконструкцией Ивановского путепровода составит примерно на 1,3 миллиарда гривен.

Еще один пункт связан с понижением уровня воды в Хаджибейском лимане за счет реконструкции Румынского канала и насосных станций с запуском системы глубовоководного выпуска каналазации, а также усиление нынешней дамбы Хаджибейского лимана. Реализацию этой позиции рабочая группа оценила в 700 миллионов гривен.

Строительство новой спортивной и концертной арены обойдется примерно в 750-800 миллионов гривен.

“Из перечисленных пяти позиций ни одна не может быть целиком профинансирована из горбюджета, поэтому нам необходимо привлекать и другие средства, в том числе из государственного бюджета. Нам очень важно рассчитывать на государственную поддержку”, — сообщил мэр.

По словам Труханова, проектно-сметная документация по большинству проектов почти доведена до конца.

Отметим, что вопросы, затронутые вышеуказанными проектами, в течение многих лет находятся в фокусе внимания местной власти и общественности.