В 13 миллиардов обойдется реализация актуальных городских проектов - Труханов

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 23792 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 49708 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 73462 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 225862 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 129425 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 397854 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315723 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214759 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244790 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255476 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2м/с
60%
Популярные новости

Чемпион мира по футболу Хуммельс объявил о завершении карьеры

4 апреля, 18:39 • 7052 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 11667 просмотра

Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, среди них 6 детей, более 40 раненых

4 апреля, 19:01 • 9884 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 10305 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 16113 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 2268 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 137845 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 225862 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 397854 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 258680 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 10463 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 20858 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 49437 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74320 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59284 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

В 13 миллиардов обойдется реализация актуальных городских проектов - Труханов

Киев • УНН

 • 13398 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Примерно 13 млрд грн составит стоимость пяти актуальных городских проектов, которые мэрия Одессы планирует реализовать совместно с центральной властью. Об этом в ходе сессии 3 ноября сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

В 13 миллиардов обойдется реализация актуальных городских проектов - Труханов

Детали

По словам мэра, во время Конгресса местных и региональных властей, который 29 октября посетил президент Украины, было достигнуто взаимопонимание относительно самых насущных потребностей Одессы. Была создана рабочая группа в составе представителей одесской мэрии, Одесского облсовета и обладминистрации, офиса президента и правительства. Часть средств выделит городской бюджет, еще часть будет направлена из государственного и областного бюджетов.

Самый дорогостоящий проект — ремонт и реставрация фасадов памятников архитектуры в историческом центре Одессы. Его стоимость примерно 6 миллиардов гривен.

Проект, предусматривающий укрепление побережья Одессы, восстановление и намыв пляжей, благоустройство парка “Юбилейный” на приморских склонах от Ланжерона до 16-й станции Фонтана, обойдется примерно в 4 миллиарда гривен.

Стоимость проекта, связанного с реконструкцией Ивановского путепровода составит примерно на 1,3 миллиарда гривен.
Еще один пункт связан с понижением уровня воды в Хаджибейском лимане за счет реконструкции Румынского канала и насосных станций с запуском системы глубовоководного выпуска каналазации, а также усиление нынешней дамбы Хаджибейского лимана. Реализацию этой позиции рабочая группа оценила в 700 миллионов гривен.

Строительство новой спортивной и концертной арены обойдется примерно в 750-800 миллионов гривен.

“Из перечисленных пяти позиций ни одна не может быть целиком профинансирована из горбюджета, поэтому нам необходимо привлекать и другие средства, в том числе из государственного бюджета. Нам очень важно рассчитывать на государственную поддержку”, — сообщил мэр.

По словам Труханова, проектно-сметная документация по большинству проектов почти доведена до конца.
Отметим, что вопросы, затронутые вышеуказанными проектами, в течение многих лет находятся в фокусе внимания местной власти и общественности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН-Одесса
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06