Тяжких хворих на COVID-19 у реанімаціях стало більше: в уряді кажуть про негативну динаміку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Тяжких хворих на COVID-19 у реанімаціях медичних закладів по країні стало більше - наразі зайнято майже половину таких ліжок - 2 212 із 4 694. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на традиційній нараді у Президента, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
Деталі
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19, збільшилася за останній тиждень. "Якщо позаминулого тижня була заповнена третина місць, то зараз – майже половина: 2 212 із 4 694. Задіяних апаратів ШВЛ на сьогодні 1072 – найбільша кількість від початку пандемії в Україні", - цитує пресслужба слова Шмигаля.
"Це підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності", - зазначив Шмигаль.
Ситуація по регіонах
На Івано-Франківщині, за даними Прем'єра, відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки.
"Але поки що область залишається серед лідерів за кількістю активних хворих – 17 994", - додав Шмигаль.
Найбільше активних хворих у Києві – 44 600. Серед лідерів також Вінницька (15 133) та Чернівецька (14 220) області.
"Загалом в Україні станом на зараз 213 тисяч активних хворих", – сказав очільник уряду.
Доповнення
В Україні на ранок 15 березня зафіксовано вже 1,467 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 1,22 млн осіб, летальних випадків – 28 433.
Добовий приріст нових випадків захворювання, за 14 березня, - 6,8 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. При цьому кількість госпіталізованих за добу сягає 2,5 тисячі.