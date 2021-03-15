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У Києві на COVID-19 хворіють 44,6 тис. людей: за добу ще 300 інфікованих, 20 людей померли

Київ • УНН

 • 13412 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Києві за минулу добу виявили ще 313 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, померли 20 людей, повідомив у понеділок, 15 березня, мер столиці Віталій Кличко у Telegram-каналі. При цьому дані з карти РНБО свідчать, що хворіють у Києві наразі 44,6 тис. людей, передає УНН.

Цитата:

"Плюс 313 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 146 711). Плюс 20 летальних випадків від вірусу (загалом 2917)", - повідомив Кличко.

Деталі

Зі слів мера, у столиці за добу захворіли зокрема:

  • 169 жінок віком від 18 до 91 років
  • 127 чоловіків віком від 18 до 87 років
  • 6 дівчат від 10 місяців до 17 років та 11 хлопчиків від 1 до 17 років

За добу госпіталізовано через COVID-19 ще 41 пацієнта. При цьому 816 подолали коронавірус (загалом 99 181).

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (93), Деснянському (67) та в Святошинському (29)", - додав Кличко.

За даними з карти РНБО щодо поширення коронавірусу, наразі у столиці хворіють 44 613 осіб, кількість активних хворих за добу зменшилася на 523 осіб.

Доповнення

В Україні на ранок 15 березня зафіксовано вже 1,467 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 1,22 млн осіб, летальних випадків – 28 433. 

Добовий приріст нових випадків захворювання, за 14 березня, - 6,8 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. При цьому кількість госпіталізованих за добу сягає 2,5 тисячі.

Хворіють наразі 213 108 людей, за добу кількість активних хворих у країні зросла на 3 171 осіб.

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