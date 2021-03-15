В Киеве на COVID-19 болеют 44,6 тыс. человек: за сутки еще 300 инфицированных, 20 человек умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 313 больных коронавирусной болезнью COVID-19, умерли 20 человек, сообщил в понедельник, 15 марта, мэр столицы Виталий Кличко в Telegram-канале. При этом данные с карты СНБО свидетельствуют, что болеют в Киеве сейчас 44,6 тыс. человек, передает УНН.
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"Плюс 313 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 146 711). Плюс 20 летальных случаев от вируса (всего 2917)", - сообщил Кличко.
Детали
По словам мэра, в столице за сутки заболели в частности:
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- 169 женщин в возрасте от 18 до 91 лет
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- 127 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет
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- 6 девочек от 10 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 17 лет
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За сутки госпитализировано из-за COVID-19 еще 41 пациента. При этом 816 преодолели коронавирус (всего 99 181).
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (93), Деснянском (67) и в Святошинском (29)", - добавил Кличко.
По данным с карты СНБО по распространению коронавируса, на сегодня в столице болеют 44 613 человек, количество активных больных за сутки уменьшилась на 523 человек.
Дополнение
В Украине на утро 15 марта зафиксировано уже 1,467 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 1,22 млн человек, летальных случаев - 28 433.
Суточный прирост новых случаев заболевания, за 14 марта, - 6,8 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. При этом количество госпитализированных за сутки составляет 2,5 тысячи.
Болеют на сегодня 213 108 человек, за сутки количество активных больных в стране выросло на 3171 человек.