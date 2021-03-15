Тяжелых больных COVID-19 в реанимациях стало больше: в правительстве говорят о негативной динамике
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Тяжелых больных COVID-19 в реанимациях медицинских учреждений по стране стало больше - на сегодня занята почти половина таких мест - 2212 из 4 694. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на традиционном совещании у Президента, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.
Детали
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19, увеличилась за последнюю неделю. "Если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас - почти половина: 2212 из 4 694. Задействованных аппаратов ИВЛ на сегодня 1072 - наибольшее количество с начала пандемии в Украине", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.
"Это подтверждает негативную динамику и сложный ход заболеваемости", - отметил Шмыгаль.
Ситуация по регионам
В Ивано-Франковской области, по данным Премьера, произошла стабилизация ситуации с введением красного уровня эпидемической опасности.
"Но пока область остается в числе лидеров по количеству активных больных - 17 994", - добавил Шмыгаль.
Больше всего активных больных в Киеве - 44 600. Среди лидеров также Винницкая (15133) и Черновицкая (14220) области.
"Всего в Украине по состоянию на сейчас 213 000 активных больных", - сказал глава правительства.
Дополнение
В Украине на утро 15 марта зафиксировано уже 1,467 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 1,22 млн человек, летальных случаев - 28 433.
Суточный прирост новых случаев заболевания, за 14 марта, - 6,8 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. При этом количество госпитализированных за сутки составляет 2,5 тысячи.