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Twitter відновив акаунти двох індійських агенцій після блокування

Twitter відновив акаунти двох індійських агенцій після блокування

Київ • УНН

 • 583440 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. В суботу акаунти у Twitter індійської телерадіокомпанії NDTV та національного інформаційного агентства ANI були відновлені після того, як соціальна мережа заблокувала їх, не вказуючи причини призупинення роботи сторінок, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Інформаційне агенство ANI на своїй сторінці у Twitter повідомило, що їхній акаунт наразі функціонує.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, Twitter-акаунт телерадіокомпанії NDTV також був відновлений.

Раніше, пошук у Twitter англомовних акаунтив NDTV та ANI видавали наступне повідомлення: "Цей акаунт не існує. Спробуйте пошукати інший".

Редактор ANI Сміта Пракаш опублікувала у Twitter скриншот заблокованого акаунта інформаційного агентства, а в повідомленні йшлося про те, що акаунт "не відповідає віковим вимогам" для перебування на платформі та буде видалений.

Телерадіокомпанія NDTV, зі своєї другої сторінки у Twitter повідомила, що їхній основний акаунт було заблоковано, позначивши офіційний акаунт генерального директора Twitter Ілона Маска з проханням відновити його.

У твіті йшлося про те, що основний акаунт NDTV був найпопулярнішим англомовним новинним акаунтом Індії. Пракаш зазначив, що до блокування акаунт ANI мав 7,6 мільйона підписників. Жодна зі сторін не пояснила безпосередню причину призупинення роботи акаунтів.

Доповнення

У січні керівництво Twitter заявляли, що робота акаунтів може бути призупинена лише за серйозні або безперервні та неодноразові порушення політики платформи. Проте у Twitter зазначали, що такі акаунти також зможуть оскаржити призупинення роботи своєї сторінки.

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