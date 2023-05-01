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Twitter восстановил аккаунты двух индийских агентств после блокировки

Twitter восстановил аккаунты двух индийских агентств после блокировки

Киев • УНН

 • 583438 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В субботу аккаунты в Twitter индийской телерадиокомпании NDTV и национального информационного агентства ANI были восстановлены после того, как социальная сеть заблокировала их, не указывая причины приостановления работы страниц, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Информационное агентство ANI на своей странице в Twitter сообщило, что их аккаунт сейчас функционирует.

"Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

По информации,Twitter-аккаунт телерадиокомпании NDTV также был восстановлен.

Ранее, поиск в Twitter англоязычных аккаунтов NDTV и ANI выдавали следующее сообщение: "Этот аккаунт не существует. Попробуйте поискать другой".

Редактор ANI Смита Пракаш опубликовала в Twitter скриншот заблокированного аккаунта информационного агентства, а в сообщении говорилось, что аккаунт "не соответствует возрастным требованиям" для пребывания на платформе и будет удален.

Телерадиокомпания NDTV, со своего второго аккаунта в Twitter сообщила, что их основной аккаунт был заблокирован, отметив аккаунт генерального директора Twitter Илона Маска с просьбой восстановить заблокированную страницу.

В твите говорилось, что основной аккаунт NDTV был самым популярным англоязычным новостным аккаунтом в Индии. Пракаш отметил, что до блокировки аккаунт ANI имел 7,6 миллиона подписчиков. Ни одна из сторон не объяснила непосредственную причину приостановки работы аккаунтов.

Дополнение

В январе руководство Twitter заявляло, что работа аккаунтов может быть приостановлена только за серьезные или непрерывные и неоднократные нарушения политики платформы. Однако в Twitter отмечали, что такие аккаунты также смогут обжаловать приостановление работы своей страницы.

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