Twitter почав тестувати можливість редагування твітів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Twitter оголосив у четвер, що розпочав внутрішнє тестування функції, на яку давно є запит, що дозволить людям редагувати твіти після їхнього опублікування, пише УНН.
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"Якщо ви бачите відредагований твіт, це тому, що ми тестуємо кнопку редагування. це відбувається, і ви будете гаразд", - йдеться у твіті Twitter.
Тим часом журналісти вже відзначають, що хоч така функція займала перше місце за запитами користувачів, складність полягає в тому, щоб дозволити редагування, не відкриваючи двері для спаму і дезінформації.
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