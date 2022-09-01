Twitter начал тестировать возможность редактирования твитов

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"Если вы видите отредактированный твит, это потому, что мы тестируем кнопку редактирования. это происходит, и вы будете в порядке", - говорится в твите Twitter.

Тем временем журналисты уже отмечают, что хотя такая функция занимала первое место по запросам пользователей, сложность состоит в том, чтобы разрешить редактирование, не открывая дверь для спама и дезинформации.

Ранее

Facebook и Twitter согласились с новыми правилами ЕС по публикациям в интернете.