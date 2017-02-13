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Twenty One Pilots отримали Grammy як кращий поп-дует

Київ • УНН

 • 39735 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Дует з США отримав премію Grammy Американської академії звукозапису в категорії “Кращий поп-виконання дуетом або групою” за трек Stressed Out. Про це повідомляється на сайті премії, передає УНН.

Twenty One Pilots отримали Grammy як кращий поп-дует

Учасники дуету Тайлер Джозеф і Джош Дан вийшли на сцену під час церемонії нагородження практично без штанів, заявивши, що вони завжди мріяли отримати Grammy саме в такому вигляді.

Також Хіп-хоп музикант із США Chance the Rapper отримав премію Grammy в категорії “Кращий поп-альбом” в номінації “Кращий новий виконавець”. Адель отримала премію Grammy за альбом “25”. А кліп Бейонсе “Formation” отримав премію Grammy як краще відео.

Як повідомляв УНН, музичні премії Grammy в 59-й раз почали роздавати в США.

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