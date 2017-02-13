Twenty One Pilots отримали Grammy як кращий поп-дует
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Дует з США отримав премію Grammy Американської академії звукозапису в категорії “Кращий поп-виконання дуетом або групою” за трек Stressed Out. Про це повідомляється на сайті премії, передає УНН.
Учасники дуету Тайлер Джозеф і Джош Дан вийшли на сцену під час церемонії нагородження практично без штанів, заявивши, що вони завжди мріяли отримати Grammy саме в такому вигляді.
Також Хіп-хоп музикант із США Chance the Rapper отримав премію Grammy в категорії “Кращий поп-альбом” в номінації “Кращий новий виконавець”. Адель отримала премію Grammy за альбом “25”. А кліп Бейонсе “Formation” отримав премію Grammy як краще відео.
Як повідомляв УНН, музичні премії Grammy в 59-й раз почали роздавати в США.