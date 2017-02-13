Twenty One Pilots получили Grammy как лучший поп-дуэт
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Дуэт из США получил премию Grammy Американской академии звукозаписи в категории "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" за трек Stressed Out. Об этом сообщается на сайте премии, передает УНН.
Участники дуэта Тайлер Джозеф и Джош Дан вышли на сцену во время церемонии награждения практически без штанов, заявив, что они всегда мечтали получить Grammy именно в таком виде.
Также хип-хоп музыкант из США Chance the Rapper получил премию Grammy в категории "Лучший поп-альбом" в номинации "Лучший новый исполнитель". Адель получила премию Grammy за альбом "25". А клип Бейонсе "Formation" получил премию Grammy как лучшее видео.
Как сообщал УНН, музыкальные премии Grammy в 59-й раз начали раздавать в США.