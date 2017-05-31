Тваринники запропонували конкретні заходи з подолання АЧС

“На сьогодні проект такої Програми вже розроблений. Для цього профільне агарне міністерство наказом від 26.12.2016 № 569 створило Робочу групу з розробки пріоритетів розвитку ветеринарної медицини в Україні. Ще наприкінці лютого 2017 року проект Програми поданий на розгляд у Мінагропрод, але пройшло вже два місяці, а документ досі не рушив з місця. Більше того, Програма допоки не є цілісним документом, бо не містить детального плану її реалізації”, — сказала І.Паламар.

Крім того вона зазначила, що фахівці Асоціації спільно з українськими вченими вже розробили комплекс заходів з подолання АЧС, до яких поки що держава не проявляє належного інтересу.

“Якщо така ситуація буде тривати й надалі, ми вимушені виносити ці питання на загальне обговорення. Чому так відбувається в умовах надзвичайно швидкого розповсюдження АЧС, серйозних економічних збитків та загрози для існування свинарства як такого — залишається невідомим.

Тому, і наука, і виробники, і експерти галузі, та всі інші зацікавлені сторони на мають стояти осторонь цієї проблематики. Ми маємо і надалі працювати у напрямку розробки Стратегії подолання АЧС в Україні. Асоціація тваринників України виступає за проведення широкого та відкритого засідання Робочої групи з розробки конкретних заходів по боротьбі з АЧС та включити їх до раніше розробленої та поданої на розгляд Програми. З нашого боку конкретні заходи вже розроблено спільно з науковцями та виробниками. Ми будемо пропонувати взяти їх за основу.

Свинарство зараз, як ніколи, потребує допомоги від держави. Наразі ж сільськогосподарські товаровиробники та профільні асоціації вимушені власноруч вести боротьбу з АЧС на своїх підприємствах, зазнаючи збитків”, — наголосила І. Паламар.

Нагадаємо, за прогнозами фахівців, до кінця поточного року в Україні можна очікувати ще до 200 випадків АЧС.

Експерти кажуть що, замість боротьби з АЧС держава просто перетворилася на статиста.

У ВРУ з цього приводу вже звернулися до КМУ та Президента.

А за словами нардепа С.Тригубенка, ЄС більше не буде поблажливим до неспроможності України побороти АЧС.