Животноводы предложили конкретные меры по преодолению АЧС

"На сегодня проект такой Программы уже разработан. Для этого профильное аграрной министерство приказом от 26.12.2016 № 569 создало рабочую группу по разработке приоритетов развития ветеринарной медицины в Украине. Еще в конце февраля 2017 проект Программы подан на рассмотрение в Минагропрод, но прошло уже два месяца, а документ до сих пор не двинулся с места. Более того, Программа пока не является целостным документом, поскольку не содержит детального плана ее реализации", - сказала И.Паламар.

Кроме того, она отметила, что специалисты Ассоциации совместно с украинскими учеными уже разработали комплекс мер по преодолению АЧС, в которых пока государство не проявляет должного интереса.

"Если такая ситуация будет продолжаться и дальше, мы вынуждены выносить эти вопросы на всеобщее обсуждение. Почему так происходит в условиях чрезвычайно быстрого распространения АЧС, серьезный экономический ущерб и угрозы для существования свиноводства как такового - остается неизвестным.

Поэтому, и наука, и производители, и эксперты отрасли, и все другие заинтересованные стороны на должны стоять в стороне от этой проблематике. Мы и в дальнейшем будем работать в направлении разработки Стратегии преодоления АЧС в Украине. Ассоциация животноводов Украина выступает за проведение широкого и открытого заседания Рабочей группы по разработке конкретных мер по борьбе с АЧС и включить их в ранее разработанной и представленной на рассмотрение Программы. С нашей стороны конкретные меры уже разработаны совместно с учеными и производителями. Мы будем предлагать взять их за основу.

Свиноводство сейчас, как никогда, нуждается в помощи от государства. Пока же сельскохозяйственные товаропроизводители и профильные ассоциации вынуждены собственноручно вести борьбу с АЧС на своих предприятиях, неся убытки", - отметила И.Пономарь.

Напомним, по прогнозам специалистов, до конца текущего года в Украине можно ожидать еще до 200 случаев АЧС.

Эксперты говорят, что, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилась в статиста.

В ВРУ по этому поводу уже обратились к КМУ и Президента.

А по словам нардепа С.Тригубенко, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС.