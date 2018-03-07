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Туск: ЄС не хоче створити стіну з Британією

Туск: ЄС не хоче створити стіну з Британією

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент Європейської Ради Дональд Туск під час виступу в Люксембурзі у середу представив проект керівних принципів ЄС для переговорів щодо відносин з Великою Британією після виходу країни з блоку, передає УНН з посиланням на BBC.

Д.Туск заявив, що ЄС “не хоче створити стіну”, але Brexit означає що сторони “будуть віддалятись”.

Президент Європейської Ради зазначив, що Тереза Май хоче “продемонструвати за будь-яку ціну, що Brexit може бути успішним”, але це не є метою ЄС.

Туск заявив, що ЄС хоче “амбіційної та прогресивної” угоди про вільну торгівлю з нульовим тарифом на товари. Проте він додав, що угода “не зробить торгівлю між Великобританією та ЄС більш плавною або без перешкод”.

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“Це зробить її складнішою і дорожчою, аніж вона є сьогодні для всіх нас. Це суть Brexit”, — заявив він, додавши, що вперше в історії угода про вільну торгівлю “послабить, а не зміцнить економічні зв’язки”.

У проекті керівних принципів Європейської ради, крім заклику до нульових тарифів на торгівлю, говориться, що доступ до послуг буде обмежений тим фактом, що Великобританія буде за межами ЄС і більше не буде поділяти загальну нормативну та судову систему.

Туск зазначив, що хоче продовжити співпрацю в галузі безпеки та досліджень.

У проекті керівних принципів також сказано, що ЄС “збереже свою автономію стосовно прийняття рішень, що виключає участь Сполученого Королівства як третьої країни в установах, агентствах та органах ЄС”.

Як повідомляв УНН, Велика Британія хоче укласти з ЄС всеосяжну угоду про економічне співробітництво.

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