Туск: ЄС не хоче створити стіну з Британією

КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент Європейської Ради Дональд Туск під час виступу в Люксембурзі у середу представив проект керівних принципів ЄС для переговорів щодо відносин з Великою Британією після виходу країни з блоку, передає УНН з посиланням на BBC.